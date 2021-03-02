القبض على متهم هارب من 6 قضايا توظيف أموال بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط متهم هارب من 8 سنوات سجن، ومخالفة القانون.أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، مُقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، مطلوب التنفيذ عليه فى 6 قضايا «توظيف أموال، تبديد، سرقة تيار»، بإجمالى أحكام حبس 8 سنوات، بالتردد على محل عمله فى فترات مختلفة.عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.