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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض فيلم «ظهيرة مشتعلة» بقصر السينما فى جاردن سيتى

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:14 ص
فيلم ظهيرة مشتعلة
فيلم ظهيرة مشتعلة
نضال ممدوح
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ينظم قصر السينما بمقرها الكائن بجاردن سيتي٬ في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء٬ عرضًا للفيلم الروائي الطويل High noon أو "ظهيرة مشتعلة" للمخرج فريد زينمان.

الفيلم إنتاج 1952 وتبلغ مدة عرضه 85 دقيقة، من بطولة نجمي الخمسينيات والستينيات في هوليوود جريس كيليل٬ وجاري كوبر٬ والذي فاز عن دوره في الفيلم بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل.

كما فاز الفيلم أيضا بجائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية دراماتيكية أو كوميدية أصلية٬ وجائزة أفضل مونتاج، والفيلم ينتمي لنوعية أفلام الأكشن والمطاردات.

على الرغم من الخلافات بين العروسين المتزوجين حديثًا وسكان البلدة من حولهما، يجب على مارشال أن يواجه عصابة من القتلة القاتلين بمفرده في وقت الظهيرة عندما يصل زعيم العصابة، الخارج عن القانون الذي أرسله منذ سنوات إلى قطار الظهيرة.

ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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الثقافة

عرض فيلم «ظهيرة مشتعلة» بقصر السينما فى جاردن سيتى

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