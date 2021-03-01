مروة نصر تستعد لطرح أغنيتها الجديدة «علامات»

تستعد المطربة مروة نصر، لطرح أحدث أغانيها بعنوان «علامات» من ألبوم «برة المقارنة» وقد انتهت من تسجيلها ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.وبدأت الشركة المنتجة للألبوم في طرح الحملة الدعائية من خلال انتشار البوستر الرسمي للأغنية في شوارع وميادين القاهرة وذلك تمهيدًا لطرح أحدث أغانيها بعنوان "علامات"."علامات" من كلمات رضا محمود وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين من ألبوم "برة المقارنة" الذي تتعاون فيه "مروة" مع عدد من أشهر الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.