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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أفضل إطلالات «ريا أبي راشد» بتوقيع مصممين عرب (صور)

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:35 م
«ريا أبي راشد
«ريا أبي راشد
غادة موسى
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أذهلتنا مقدمة البرامج التلفزيونية العالمية "ريا أبي راشد" مرات لا تحصى بحسها في الموضة، ودائما ما تدافع عن مصممي الأزياء العرب على السجادة الحمراء في هوليوود، فهي النجمة التي تلتقي بنجوم هوليوود بانتظام، وتعطي الشرق الأوسط صورة رائعة، الأمر الذي يجعلها مثيرة للإعجاب على نحو دائم.

إليك جولة بأفضل إطلالاتها طوال الوقت:
ـ كانت إحدى أحدث إطلالاتها بالأمس لحضور حفل جولدن جلوب 2021، حيث انتقت قطعة من مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة.

ـ ولم تكن هذه المرة الأولى التي ترتدي فيها من جورج حبيقة، فقد اختارت من قبل فستانا ورديا شبيها بالأميرات في الموسم العاشر من سكوب مع ريا.

ـ وبالنسبة لمهرجان القاهرة السينمائي، ارتدت فستانا أصفر جميل من تصميم المصممة المصرية سيمي كوتور، مرمر حليم، وفي حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ارتدت طعم السحر من مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، حيث ظهرت بفستان أسود منمق مذهل.

ـ وخلف كواليس جلسة تصوير لصالح إحدى المجلات في الجونة، ارتدت فستان آخر من زهير مراد، واستعانت به أيضا في مهرجان الجونة السينمائي بفستان يضفي طابع الملكة.
أفضل إطلالات «ريا أبي راشد» بتوقيع مصممين عرب (صور)
أفضل إطلالات «ريا أبي راشد» بتوقيع مصممين عرب (صور)
أفضل إطلالات «ريا أبي راشد» بتوقيع مصممين عرب (صور)
أفضل إطلالات «ريا أبي راشد» بتوقيع مصممين عرب (صور)
أفضل إطلالات «ريا أبي راشد» بتوقيع مصممين عرب (صور)
أفضل إطلالات «ريا أبي راشد» بتوقيع مصممين عرب (صور)
أفضل إطلالات «ريا أبي راشد» بتوقيع مصممين عرب (صور)
أفضل إطلالات «ريا أبي راشد» بتوقيع مصممين عرب (صور)
أفضل إطلالات «ريا أبي راشد» بتوقيع مصممين عرب (صور)
أفضل إطلالات «ريا أبي راشد» بتوقيع مصممين عرب (صور)

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