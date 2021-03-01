بورصة عمان تغلق تداولاتها على 7 ملايين دينار

أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، بتداول 8ر5 مليون سهم، موزعة على 2887 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 7 ملايين دينار.وارتفع مؤشر البورصة عند النقطة 1767، بنسبة 33ر0 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 39 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 35 شركة، واستقرت أسعار أسهم 28 شركة أخرى.