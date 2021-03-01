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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«إيفو»: قطاع السيارات في ألمانيا أكثر تفاؤلا بشأن المستقبل

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:53 م
السيارات
السيارات
وكالات
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رصد معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية تزايدا في تفاؤل شركات السيارات الألمانية بشأن المستقبل وخطط لزيادة الإنتاج.

وارتفع مؤشر توقعات الأعمال الذي تعده "إيفو" للأشهر المقبلة من 15.1 نقطة إلى 37 نقطة، حسبما أعلن المعهد اليوم الاثنين.

وقيم مديرو الشركات الذين شملها الاستطلاع الوضع الحالي بسالب 2.3 نقطة فقط، وقال مدير استطلاعات "إيفو"، كلاوس فولرابه: "في الوقت الحالي، لا يزال الوضع بمثابة فصل شتاء بالنسبة لشركات تصنيع السيارات، لكنها تتطلع الآن إلى الربيع".

وارتفع على نحو خاص مؤشر خطط الإنتاج بقوة من 0.5 نقطة في يناير الماضي إلى 35.3 نقطة في فبراير الماضي.

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