«الداخلية» تعقد لجان امتحان للنزلاء بمختلف السجون بالجمهورية

عقد قطاع السجون بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، عددًا من اللجان لامتحان النزلاء بعدد من السجون المختلفة، وتم الحرص على توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.يأتي ذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون.