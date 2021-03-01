طلاب بالأول الثانوي عن «سقوط السيستم»: المشكلة قلت ولكن لم تنتهِ

كشف طلاب بالصف الأول الثانوي، عن آخر تطوروات الموقف بشأن عمل السيستم على جهاز «التابلت» بشكل منتظم، بعد الأزمة التي حدثت في الاختبار الأول، وما إذا كانت هناك أي مششكلة لم تحل بعد من عدمه.وقال الطالب عبدالرحمن مسعد، إن «السيستم اليوم لم يسقط في امتحان اللغة الإنجليزية، ومر الأمر بسلام عند كثير من الطلاب، وتعطل مع البعض»، مشيرًا إلى أن «المشكلة ما زالت قائمة ولكنها قلت تمامًا عن أول يوم في الامتحانات».بينما أشار زهرة محمد، طالبة بالأول الثانوي، إلى أن «الامتحان اليوم كان متوسط المستوى، ولم يكن صعب والكثير من الطلاب تمكنوا من الحل في وقت قصير جدًا»، مضيفة «مشكلة السيستم قلت ولكنها لم تنته».ويخوض طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، داخل المدارس، من خلال جهاز «التابلت».وتقرر في وقت سابق أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.