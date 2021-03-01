رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل للمؤهلات المتوسطة

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:07 ص
فرص عمل
فرص عمل
دعاء جابر
طباعة
أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توفير فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الملابس الجاهزة بالبحيرة، وذلك براتب يصل إلى 1900 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 20 عامل أورليه، و15 عامل جوكر، وذلك من الجنسين، وبراتب 1900 جنيه.

كما تطلب الشركة، 10 عامل مخازن، براتب 1450 جنيهًا.

ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف، ألا يزيد عمره عن 30 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط، وأن يكون لديه خبرة سنتين.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 04522123359، والتواصل مع المدير المسئول خالد علي، أو التوجه لمقر الشركة في كفر الدوار بالبحيرة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وفاة الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز الـ89

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

«مش هدخل الامتحان وهعمل محضر».. وزير التعليم يعلق على رسالة طالب ثانوية

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

الصور

image description

محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة ضحايا المنزل المنهار بقرية أولاد بدر

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

image description

مبادرة لتخفيض أجرة التاكسي في الزقازيق.. ومؤسسها: فوجئت بالإقبال (صور)

image description

أسيوط: مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر بمركز الفتح

image description

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بعدد من المدارس

الأكثر قراءة

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

الزمالك يواجه وادى دجلة بهدف تعزيز صدارته للدورى

أتليتكو مدريد يعزز صدارته للدورى الإسبانى بثنائية نظيفة فى فياريال

مارسيليا يتعادل مع ليون فى الدورى الفرنسى

موسيمانى: الأهلى حقق هدفه فى لقاء طلائع الجيش بالظفر بالثلاث نقاط

أيام زمان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

مقالات الرأي
منى رجب
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
المزيد

الثقافة

تشييع جثمان أرملة يوسف إدريس من مسجد السيدة نفيسة.. والعزاء مقتصر على العائلة

نسمة يوسف إدريس تنعى والدتها: «لن أقبل عزاء ولا رثاء فى أمى»

وفاة رجاء الرفاعى أرملة الكاتب يوسف إدريس

طائران أزرقان.. للكاتب ديفيد هربرت لورانس قصة عن غيرة المرأة