«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل للمؤهلات المتوسطة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توفير فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الملابس الجاهزة بالبحيرة، وذلك براتب يصل إلى 1900 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 20 عامل أورليه، و15 عامل جوكر، وذلك من الجنسين، وبراتب 1900 جنيه.كما تطلب الشركة، 10 عامل مخازن، براتب 1450 جنيهًا.ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف، ألا يزيد عمره عن 30 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط، وأن يكون لديه خبرة سنتين.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 04522123359، والتواصل مع المدير المسئول خالد علي، أو التوجه لمقر الشركة في كفر الدوار بالبحيرة.