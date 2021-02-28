بروتوكول تعاون بين نقابة الإعلاميين وجامعة المستقبل

وقّع الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ والدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل بروتوكول تعاون يشتمل على كافة الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية بغية تحقيق عدة أهداف بين الطرفين فى العديد من المجالات "الإعلام" "والإنتاج" "والتوزيع التليفزيون الإلكتروني" وتبادل الخبرات إلى جانب الاستفادة من الإمكانيات البشرية بينهم.وبموجب هذا البروتوكول تقدم جامعة المستقبل تخفيضات مادية لأبناء أعضاء نقابة الإعلاميين للدراسة فى الجامعة بقسم الإعلام السياسي والاستعانة بالخبرات الإعلامية التى تحددها النقابة لإدارة القنوات والإذاعات والمواقع الخاصة بالجامعة والمرخص بها.وتهتم نقابة الإعلاميين بالإدارة العلمية والاستعانة ببيوت الخبرة فى البحث العلمى المتمثلة فى الجامعات المصرية الرسمية والخاصة.فى سياق متصل، تقدم النقابة كل خبرتها وإمكانيتها للمساعدة الإعلامية لكل المؤسسات التى ترغب فى التعاون مع نقابة الإعلاميين.