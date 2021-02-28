القبض على عاطل طعن صديقه بسكين في الخانكة

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عاطل بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، طعن صديقه بسكين في الصدر لخلافات مالية بينهما، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى.وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من العقيد حمدي محمد مأمور قسم شرطة الخانكة يفيد ورود إشارة من مستشفى الخانكة بإصابة "م. ع"، 28 عامًا، عاطل، وسبق اتهامه في 8 قضايا مخدرات وسرقة.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه "ه.خ"، عاطل، وسبق اتهامه في 9 قضايا متنوعة.وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه بطعنه بسكين بمنطقة الصدر لخلافات مالية بينهما، نشبت على إثرها مشاجرة بينهما.وجرى التحفظ على أداة الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.