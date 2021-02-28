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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بعدد من المدارس

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:10 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي بمدرستي أسيوط الرسمية المتميزة والجامعة الإعدادية الموحدة بمدينة أسيوط؛ للاطمئنان على حسن سير الامتحانات دون أي عقبات وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات على أكمل وجه، فضلًا عن الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، رافقه خلال الجولة محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

كما تفقد المحافظ، مدرسة أسيوط الرسمية المتميزة لغات في الفترة الثانية من الامتحانات واطمئن من الطلاب على مستوى الامتحان وتأكد من عدم وجود أية عقبات تواجههم حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، كما تفقد سير الامتحانات بمدرسة الجامعة الاعدادية الموحدة واطمأن على الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا ومراعاة التباعد وترك مسافات كافية بين الطلبة حرصا على الصحة العامة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان قبل بدء الإمتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان لمراعاة المسافات البينية بينهم مع ارتداء الكمامات، والتأكيد على مصادر التهوية داخل الفصول وذلك حرصًا على السلامة العامة لافتًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع سير عملية الامتحانات، وعلى اتصال مستمر بغرف العمليات بمديريتي الصحة والتعليم لتذليل أية عقبات وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.

من جانبه، أوضح محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم إنه يتم إجراء الامتحانات في 120 مدرسة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى أن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحان في الصف الثاني الثانوى هذا العام بلغ 19 ألف و481 من طالبًا وطالبة.

وأكد أنه يجرى تجهيز وتعقيم مقار اللجان بمختلف الإدارات التعليمية يوميا قبل، وبعد انتهاء الامتحانات واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام الملاحظين والطلاب وتوفر جميع الخدمات والإمكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدري الدرجات لممارسة عملهم.

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