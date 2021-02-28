هبوط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية

شهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" تراجع، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.60% خاسرًا 55.19 نقطة ليصل إلى مستوى 9139.73 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.93% خاسرًا 519.17 نقطة ليصل إلى مستوى 26418.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 200.9 مليون سهم بقيمة 5.7 مليار ريال.وهبط 17 قطاعًا ببورصة السعودية، على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.12%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.72%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.33%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.98%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.95%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.91%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.83%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.69%.وهبط قطاع الطاقة بنسبة 0.53%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.50%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.57%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.54%، ثم قطاعي النقل والرعاية الصحية بنسبة 0.22%، 0.17%، على التوالي.