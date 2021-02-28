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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تسمح لـ 3 سجناء بزيارة ذويهم النزيلات في سجن القناطر

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:15 م
النزيلات في سجن القناطر
النزيلات في سجن القناطر
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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وافق قطاع السجون على الاستجابة لالتماس 3 نزلاء مودعين بسجن القناطر رجال، بزيارة ذويهم النزيلات بسجن القناطر نساء، وتمت الزيارة وتمت إعادتهم لمحبسهم مرة أخرى، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون، وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها، إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم داخل محبسهم.

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