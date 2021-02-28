طلاب «تانية ثانوي» يسرّبون امتحان الجبر والتفاضل على «تليجرام»

بعد مرور نحو 10 دقائق على بدء الامتحان في مادة «الجبر والتفاضل» للصف الثاني الثانوي، تداولت جروبات «تليجرام» بعض جزئيات من الامتحان.وتنعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقيًا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمّنة حسب الجدول المرفق.كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة «من المنزل» في آخر كل شهر، بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو، للصفين الأول والثاني الثانوي، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.