مزق بالقدم وألم أسفل الظهر.. توقعات الفلك لبرج الثور خلال مارس

ونرصد في السطور التالية توقعات شهر مارس لبرج الثور:



توقعات برج الثور عمليًا



توقعات برج الثور عاطفيا



توقعات برج الثور صحيا



تهتم البشرية منذ القدم بعالم الأبراج والتنجيم، ولكن القليل منا يعرفها، حيث إن لكل برج توقعاته الخاصة بها، ونرصد بحسب خبيرة الفلك والأبراج ندى عادل توقعات شهر إله الحرب شهر مارس، سمي بإله الحرب لدى الروم حيث يبدأ مارس (في علم التنجيم) عندما تكون الشمس في برج الحوت وينتهي في برج الحمل، وفلكيا، عندما تبدأ الشمس في برج الدلو وتنتهى في برج الحوت.سوف يدخل في عمل جديد يفرحه كثيرا، وسوف يحصل على شهرة كبيرة من خلال حديث السوشيال ميديا.سوف يكون هناك علاقات متعدده للبعض، ورجوع للشريك بعد انتهاء السنة الفلكية.مزق في القدم أو أسفل الظهر والألم بالأيد اليمنة، وتعب بصدر بسبب التدخين الزائد.