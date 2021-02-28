حقيقة إطلاق النار في شارع العجمي بالإسكندرية

بث أحد البرامج التليفزيونية بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، مقطعا مصورا زعمت خلاله قيام شاب بإطلاق أعيرة نارية بشارع العجمي بمحافظة الإسكندرية، بسبب تعرض زوجته للمعاكسة اللفظية.بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 فبراير الجاري، وورد بلاغ للأجهزة الأمنية بالإسكندرية بوقوع مشاجرة بين 3 أشخاص على إثر التحرش بزوجة أحدهم، وتبين أن الزوج مالك مقهى "له معلومات جنائية"، أطلق أعيرة نارية أصابت الثلاثة الأخرين، وتم ضبط المذكور والسلاح المستخدم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.