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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس عاطلين بتهمة خطف واغتصاب طالبة بالقليوبية

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:18 ص
حبس عاطلين
حبس عاطلين
كتب صلاح حسنى
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أمرت النيابة العامة بقليوب بحبس عاطلين بتهمة خطف طالبة في توك توك وسط الزراعات، وهتك عرضها وقاما بتصويرها عارية، انتقاما منها، بسبب تقدم أحد المتهمين لخطبة الفتاة فرفضته.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارا من المقدم طه حسين، رئيس مباحث مركز قليوب، بورد بلاغ من "إ.ع"، 22 عاما، طالبة، بقيام شخص يدعي "م.م" عامل ألومنتال، باختطافها في أرض زراعية وكان بانتظاره أحد أصدقائه ويدعى "ع.م" 20 عاما، مبلط سيراميك، وقاما بالتعدي بالضرب عليها وهتك عرضها وتصوريها عارية على هاتف محمول، وفرا هاربين.

وتبين من التحريات صحة الواقعة بعد أن تقدم أحد المتهمين للفتاة لخطبتها لكنها رفضته، حيث عقدا العزم على هتك عرضها وتصويرها عارية بهاتف محمول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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