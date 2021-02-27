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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

620 ألف و133 طالب بأولى ثانوي يحضرون اختبار العربي والأحياء إلكترونيًا

السبت 27/فبراير/2021 - 04:14 م
امتحانات التابلت
امتحانات التابلت
نورهان عبدالرحمن
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حضر 620 ألف و133 طالب طالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالي 656 ألفًا و834 على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي اللغة العربية والأحياء، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 20202021، وتستمر حتى 8 مارس 2021.

وتمكن 552 ألفًا و936 من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفًا و213 من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%.

وبالنسبة للطلاب الذين تعذر عليهم أداء الامتحان من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، لأية أسباب قانونية أو مرضية أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان وتم إثبات ذلك في محاضر رسمية داخل اللجنة، سيتم إعادة الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم لاحقًا.

كما أدى 26624 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 بنسبة حضور 86.6%.

يذكر أن غدًا الأحد الموافق 28 فبراير 2021 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

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