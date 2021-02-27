«البكاء والقلق» يسيطران على طلاب قليوب بسبب «السيستم»

حالة من القلق انتابت طلاب الصف الأول الثانوي بمدارس مدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية، إثر عدم تمكنهم من الدخول على منصة الامتحانات على النظام الإلكتروني بسبب عطل في "السيستم" الخاص به لأداء اختبار مادة اللغة العربية والأحياء.وقال أحد المدرسين المشرفين على مراقبة امتحانات الصف الأول الثانوي بمدرسة الشهيد علاء أبو سليم الثانوية بنات، إن الطلاب واجهوا صعوبة في الدخول على منصة الامتحانات، ما جعلهم يقعون فريسة للقلق والتوتر ودخلت بعض الطالبات في نوبة بكاء، وسرعان ما تم استدعاء مسؤول التكنولوجيا بالمدرسة وحاول معالجة الأمر لكن تبين أن العطل على مستوى محافظات الجمهورية.وأضاف: "قمنا بتهدئة الطلاب وطمئنتهم في أول الأمر بأن الوقت سيتم احتسابه منذ لحظة دخول الطالب على المنصة وسيتم مد الوقت له ومن لم يتمكن من الدخول على المنصة سيتم تحرير محضر بأسمائهم وسيتم تدارك الأمر".وعن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، قال: "شددنا على الإجراءات داخل اللجان وتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب قبل واثناء الامتحانات وأيضًا ارتداء الكمامات وتعقيم المقاعد".وأدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات اليوم السبت على فترتين، الأولى لغة عربية من التاسعة صباحا حتى العاشرة والنصف، والثانية بمادة الأحياء من الساعة 11 ونصف صباحا حتى 12 وربع ظهرا.