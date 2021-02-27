

واشتكى عدد من أولياء أمور الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي 2021 على مستوى المحافظات، من سقوط سيستم الامتحان لصفوف النقل الثانوي للفصل الدراسي الأول، وعدم قدرة الطلاب من الدخول على شبكة الامتحان "السيستم" لأداء الامتحانات بواسطة أجهزة التابلت.



ووجه الطلاب بالعديد من المدارس في محافظات القاهرة والجيزة والشرقية وقنا واسكندرية استغاثات وشكاوى، عبر صفحات السوشيال ميديا، خاصة أن المشكلة متعلقة بمنصة امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي 2021.



مما أدي اتاحة الوزارة، فرصة مد الوقت الاصلي للامتحان حتي 12 ظهرًا، تعويضًا للطلاب الذين لم يتمكنوا من دخول منصة الامتحان فى موعدها.

توزيع درجات امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي 2021



وجاءت توزيع الدرجات كالتالي:

3 درجات على سؤال الأدب

3 درجات على سؤال البلاغة

12 درجة على سؤال القراءة

١٦ درجة على سؤال نصوص

١٦ درجه على سؤال نحو

بإجمالي 50 درجة للامتحان



عدد اسئلة امتحان العربي لأولى ثانوي ٦ أسئلة قراءة

٤ نحو

٤ نصوص

٢ أدب

٢ بلاغة

١٨بأجمالي 18 سؤالا

على أن تكون كل الأسئلة موضوعية اختيار من متعدد الدرجة ٥٠ درجة. ننشر توزيعه درجات امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي 2021 بعد الموافقة على قرار حذف سؤال التعبيروجاءت توزيع الدرجات كالتالي:3 درجات على سؤال الأدب3 درجات على سؤال البلاغة12 درجة على سؤال القراءة١٦ درجة على سؤال نصوص١٦ درجه على سؤال نحوبإجمالي 50 درجة للامتحان٦ أسئلة قراءة٤ نحو٤ نصوص٢ أدب٢ بلاغة١٨بأجمالي 18 سؤالاعلى أن تكون كل الأسئلة موضوعية اختيار من متعدد الدرجة ٥٠ درجة.





بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، غدًا الأحد، أول امتحانات الفصل الدراسي الأول، بأداء مادتين اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات، الكترونيًا على أجهزة التابلت.



أدى طلاب المرحلة الثانوية اليوم السبت 27-2-2021، أول امتحانات الفصل الدراسي الأول، بأداء امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي 2021.