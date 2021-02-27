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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توزيع درجات امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي 2021

السبت 27/فبراير/2021 - 01:23 م
امتحان اللغة العربية
امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي
نورهان عبدالرحمن
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أدى طلاب المرحلة الثانوية اليوم السبت 27-2-2021، أول امتحانات الفصل الدراسي الأول، بأداء امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي 2021.

واشتكى عدد من أولياء أمور الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي 2021 على مستوى المحافظات، من سقوط سيستم الامتحان لصفوف النقل الثانوي للفصل الدراسي الأول، وعدم قدرة الطلاب من الدخول على شبكة الامتحان "السيستم" لأداء الامتحانات بواسطة أجهزة التابلت.

ووجه الطلاب بالعديد من المدارس في محافظات القاهرة والجيزة والشرقية وقنا واسكندرية استغاثات وشكاوى، عبر صفحات السوشيال ميديا، خاصة أن المشكلة متعلقة بمنصة امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي 2021.

مما أدي اتاحة الوزارة، فرصة مد الوقت الاصلي للامتحان حتي 12 ظهرًا، تعويضًا للطلاب الذين لم يتمكنوا من دخول منصة الامتحان فى موعدها.

توزيع درجات امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي 2021

ننشر توزيعه درجات امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي 2021 بعد الموافقة على قرار حذف سؤال التعبير
وجاءت توزيع الدرجات كالتالي:
3 درجات على سؤال الأدب
3 درجات على سؤال البلاغة
12 درجة على سؤال القراءة
١٦ درجة على سؤال نصوص
١٦ درجه على سؤال نحو
بإجمالي 50 درجة للامتحان

عدد اسئلة امتحان العربي لأولى ثانوي

٦ أسئلة قراءة
٤ نحو
٤ نصوص
٢ أدب
٢ بلاغة
١٨بأجمالي 18 سؤالا
على أن تكون كل الأسئلة موضوعية اختيار من متعدد الدرجة ٥٠ درجة.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2021

بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، غدًا الأحد، أول امتحانات الفصل الدراسي الأول، بأداء مادتين اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات، الكترونيًا على أجهزة التابلت.

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