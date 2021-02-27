رابط تسجيل استمارة الامتحان الإلكتروني ٢٠٢١
السبت 27/فبراير/2021 - 01:09 م
أسماء منصورطباعة
يبحث الكثير من الطلاب عن رابط تسجيل استمارة التقدم للإمتحان الإلكتروني 2021 الذي من المقرر أن ينطلق في اليوم السبت ٢٧ فبراير ويستمر حتي ١١ مارس المقبل، لذلك ترتفع معدلات البحث علي محرك جوجل الشهير بخصوص إستمارة التقدم للامتحان الإلكتروني ٢٠٢١.
وتم فتح باب التسجيل في هذه الإستمارة منذ يوم 15 ديسمبر الماضي 2020، لتدريب الطلاب على آداء الإمتحان بطريقته المستحدثة نتيجة ظروف فيروس كورونا المستجد التي تمر بها البلاد.
وبعد الضغط علي تسجيل الدخول يفترض بالطالب إستكمال البيانات المطلوبة منه من حيث كتابة أسمه الرباعي ووظيفة ولي الأمر واسم المدرسة وتحديد المديرية التعليمية التابع لها وغيرها من البيانات المطلوبة مثل تحديد الشعبة.
_ثم يضغط الطالب علي إضافة صورة خاصة به والضغط على حفظ.
يذكر أن الإمتحانات من المقرر لها أن تنطلق بآلية جديدة هذا العام حيث سيمتحن كل صف دراسي يوم واحد لجميع المواد، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد، منعا للازدحام والتكدس داخل مقار اللجان المدرسية.
وقد تم تدريب الطلاب من قبل علي كيفية أداء إمتحانات التابلت إلكترونيًا حيث شهد إقتراح أداء الإمتحانات في اللجان ردود فعل مختلفة من أولياء الأمور ما بين مؤيد ومعارض بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وقد أكدت وزارة التربية والتعليم، على المدارس الثانوي العام، ضرورة انتهاء طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام من تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالامتحانات اليوم، مع التأكيد على الانتهاء من تسليم الطلاب أجهزة «التابلت» وشريحة البيانات.
وتم فتح باب التسجيل في هذه الإستمارة منذ يوم 15 ديسمبر الماضي 2020، لتدريب الطلاب على آداء الإمتحان بطريقته المستحدثة نتيجة ظروف فيروس كورونا المستجد التي تمر بها البلاد.
رابط تسجيل إستمارة الإمتحان الإلكتروني ٢٠٢١ونعرض لكم في السطور التالية رابط تسجيل إستمارة الإمتحان الإلكتروني اولا يتم تسجيل الدخول عبر الرابط الآتي من هنا وفي حال لم يكن الطالب قد سجل في هذا الرابط من قبل فيفترض به إنشاء حساب على الموقع ثم القيام بتسجيل الدخول بإدخال البريد الالكتروني الخاص به ورقمه السري.
وبعد الضغط علي تسجيل الدخول يفترض بالطالب إستكمال البيانات المطلوبة منه من حيث كتابة أسمه الرباعي ووظيفة ولي الأمر واسم المدرسة وتحديد المديرية التعليمية التابع لها وغيرها من البيانات المطلوبة مثل تحديد الشعبة.
_ثم يضغط الطالب علي إضافة صورة خاصة به والضغط على حفظ.
يذكر أن الإمتحانات من المقرر لها أن تنطلق بآلية جديدة هذا العام حيث سيمتحن كل صف دراسي يوم واحد لجميع المواد، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد، منعا للازدحام والتكدس داخل مقار اللجان المدرسية.
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وقد تم تدريب الطلاب من قبل علي كيفية أداء إمتحانات التابلت إلكترونيًا حيث شهد إقتراح أداء الإمتحانات في اللجان ردود فعل مختلفة من أولياء الأمور ما بين مؤيد ومعارض بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وقد أكدت وزارة التربية والتعليم، على المدارس الثانوي العام، ضرورة انتهاء طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام من تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالامتحانات اليوم، مع التأكيد على الانتهاء من تسليم الطلاب أجهزة «التابلت» وشريحة البيانات.