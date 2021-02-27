رابط تسجيل استمارة الامتحان الإلكتروني ٢٠٢١

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وقد تم تدريب الطلاب من قبل علي كيفية أداء إمتحانات التابلت إلكترونيًا حيث شهد إقتراح أداء الإمتحانات في اللجان ردود فعل مختلفة من أولياء الأمور ما بين مؤيد ومعارض بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد.



وقد أكدت وزارة التربية والتعليم، على المدارس الثانوي العام، ضرورة انتهاء طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام من تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالامتحانات اليوم، مع التأكيد على الانتهاء من تسليم الطلاب أجهزة «التابلت» وشريحة البيانات.

_ثم يضغط الطالب علي إضافة صورة خاصة به والضغط على حفظ.يذكر أن الإمتحانات من المقرر لها أن تنطلق بآلية جديدة هذا العام حيث سيمتحن كل صف دراسي يوم واحد لجميع المواد، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد، منعا للازدحام والتكدس داخل مقار اللجان المدرسية.