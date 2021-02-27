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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وفد «التخطيط» و«البيئة» يتفقد مشروعات إدارة المخلفات الصلبة بالقاهرة

السبت 27/فبراير/2021 - 10:31 ص
وفد التخطيط
وفد التخطيط
أميرة ممدوح
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تفقد وفد وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة، مشروعات منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة القاهرة، بهدف متابعة المشروعات المنفذة والتأكد من دخولها الخدمة بما يحسن من كفاءة المنظومة وتحسين العائد البيئي والاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات الحكومية في هذا المجال.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن منظومة إدارة المخلفات الصلبة تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة سواء على مستوى الأهداف التنموية الأممية أو أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، وتحقق المزيد من الاستدامة لموارد البيئة، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تسعى لدعم المنظومة الجديدة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة تنعكس على جودة حياة المواطن.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المنظومة الجديدة توفر مصادر للطاقة النظيفة من خلال تكنولوجيا التدوير التى تهدف لتوليد الطاقة، فضلًا عن خلق سماد عضوى يخدم القطاع الزراعي ويحسن من الوضع البيئي للتربة، كما يوفر فرص عمل جديدة لقطاع كبير من الشباب.

وحول نتائج المعاينة الميدانية للمحطات الوسيطة بمحافظة القاهرة أوضحت الدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك محطة وسيطة ثابتة بمنشأة ناصر وقد قامت هيئة نظافة وتجميل القاهرة باستلام الموقع والمعدات من بروتوكول التعاون بين وزارات (البيئة، التنمية المحلية) والهيئة العربية للتصنيع منذ ديسمبر 2020، ولم يتم استقبال المخلفات والبدء الفعلي داخل المحطة حتى تاريخه.

كما يوجد محطة وسيطة ثابتة بالمقطم وقد قامت هيئة نظافة وتجميل القاهرة باستلام الموقع من محافظة القاهرة منذ يونيو 2020، كما قامت الهيئة باستلام المعدات، ولم يتم استقبال المخلفات والبدء الفعلي داخل المحطة حتى تاريخه، كما تم معاينة محطة وسيطة ثابتة بشارع بور سعيد حيث تم تسليم معدات لهيئة نظافة وتجميل القاهرة، ويتم استقبال مخلفات مختلطة بشكل عشوائي (بلدية وبناء وهدم ) ولا يوجد أي معدات داخل المحطة.

ترأس وفد وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة المهندسة منة سمير معاون وزيرة البيئة لشئون إدارة المخلفات الصلبة، والدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط.

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