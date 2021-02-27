سقوط السيستم فى الدقائق الأولى من أول امتحان الكتروني لأولى ثانوي

اشتكى عدد من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، على مستوى المحافظات، من سقوط سيستم الامتحان لصفوف النقل الثانوي للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ ٢٠٢١، وعدم قدرة الطلاب من الدخول على شبكة الامتحان "السيستم" لأداء الامتحانات بواسطة أجهزة التابلت.ووجه الطلاب بالعديد من المدارس في محافظات القاهرة والجيزة والشرقية وقنا واسكندرية استغاثات وشكاوى، عبر صفحات السوشيال ميديا، خاصة أن المشكلة متعلقة بمنصة الامتحانات.كان ما يزيد عن ٥٥٠ ألف طالب وطالبة بدأوا منذ قليل امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول، حيث يؤدي الطلاب اختباراتهم في مادتي اللغة العربية والأحياء.واستقبلت 3325 مدرسة ثانوي عام على مستوى الجمهورية طلاب الصف الأول الثانوي، حيث حددت وزارة التربية والتعليم الساعة الثامنة والنصف صباحًا كموعد لحضور الطلاب اللجان الصف الأول الثانوي ومنع دخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، حيث أغلقت بوابات المدارس لرفع الغياب على موقع الوزارة التاسعة والربع صباحًا.