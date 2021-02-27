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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غلق باب التقديم للدورة الـ(18) من مهرجان الساقية للأفلام الروائية القصيرة

السبت 27/فبراير/2021 - 01:04 ص
مهرجان الساقية للأفلام
مهرجان الساقية للأفلام
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أعلنت إدارة مهرجان الساقية للأفلام الروائية القصيرة، غلق باب التقديم للأعمال الراغبة بالمشاركة في الدورة الـ(18)، التي تنطلق فعالياتها بساقية الصاوي، في مارس المقبل.

ووضعت إدارة المهرجان شروطا للأفلام المتقدمة للمشاركة بالدورة الـ(18)، المهداة للفنان القدير الراحل محمود ياسين تكريما لمسيرته الفنية، وهي أن تكون الأفلام المشاركة تم إنتاجها خلال عامي 2020 و2021، مع ضرورة ألا يكون قد سبق له المشاركة في مهرجانات الساقية السابقة، ولا تزيد مدة الفيلم على 45 دقيقة ولا تقل عن دقيقتين، ويحتفظ المهرجان بحق استبعاد أي فيلم يحتوي على مادة مسيئة أوعنصرية أو مخالفة للأعراف المصرية.

وكشفت إدارة المهرجان عن قيمة الجوائز، وهي جائزة الساقية الذهبية وتبلغ قيمتها 3 آلاف جنيه ودرع وشهادة تقدير يحصل عليها مخرجو الأفلام المشاركة، والفضية وقيمتها ألفين جنيه، والبرونزية وقيمتها ألف جنيه، بالإضافة لجوائز لجنة التحكيم وقيمتها 500 جنيه وشهادة تقدير تمنح لأفضل ممثل وممثلة ومونتاج وتصوير وإخراج وأفضل سيناريو وحوار.

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