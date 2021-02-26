عابد عناني يكشف كواليس مشاركته في «الاختيار 2» (فيديو)

كشف الفنان عابد عناني، كواليس مشاركته في الفيلم السينمائي الجديد "فارس"، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد زاهر وعدد كبير من النجوم منهم الفنان حسين فهمي، وصلاح عبدالله، وإيمان العاصي، وملك أحمد زاهر وآخرون، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.وقال عابد لـ"الدستور"، إنه سعيد ببطولة الفنان أحمد زاهر في الفيلم بعد تألقه مؤخرا، مشيرا إلى أنه يقدم في العمل شخصية شرير في العمل وتجمعه مشاهد مع الفنان حسين فهمي.وأضاف عابد أنه يشارك في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" الذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد مكي ومن إخراج بيتر ميمي، مشيرا إلى أنه سيظهر كضيف شرف في العمل مستكملا ظهوره في الجزء الأول الذي قدمه النجم أمير كرارة بشخصية الشهيد المنسي.