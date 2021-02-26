إسرائيل تستقبل 386 مهاجرًا إثيوبيًا من «يهود الفلاشا»

استقبلت إسرائيل، فجر اليوم، دفعة جديدة من المهاجرين اليهود القادمين من إثيوبيا.ووصل 386 مهاجر يهودي جديد من "يهود الفلاشا" قادمين من إثيوبيا، داخل مطار بن جوريون الدولي، رغم إغلاقه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.ومن المقرر أن تستقبل تل أبيب أكثر من 900 مهاجرًا يهوديا، خلال الأسبوع الجاري، من خمسة دول، هم: الولايات المتحدة، وروسيا، وأثيوبيا، وفرنسا، وأوكرانيا.ووافقت بنينا تامانو شطا وزيرة الهجرة والاستيعاب لدى الاحتلال الإسرائيلي، على استقبال 5 رحلات جوية منتظمة بالتنسيق مع ميري ريجيف وزيرة الثقافة في تل أبيب، تنقل المهاجرين اليهود من تلك البلدان إلى إسرائيل.ومن المقرر أن يتم نقل كافة المهاجرين إلى فنادق العزل الصحي وفقًا لإرشادات وزارة الصحة الإسرائيلية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.