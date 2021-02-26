إندونيسيا تعتزم تخفيف أعباء الديون عن صغار المقترضين

قال عيسى راشماتارواتا، مدير إدارة أصول الدولة بوزارة المالية في إندونيسيا، اليوم الجمعة، إن الحكومة تطور برنامجا لمساعدة صغار المقترضين من الأفراد والمشروعات الصغيرة، المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد، وعليهم ديون للمؤسسات الحكومية.وبحسب راشماتارواتا، فإن الحكومة قد تقدم خفضا أساسيا لديون المستهدفين يتراوح بين 35 في المئة و60 في المئة.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البرنامج قد يتضمن مساعدات أخرى، مثل الإعفاء من سداد باقي الفائدة أو غرامات التأخير، وغيرها من الرسوم المستحقة على المدينين.كما يمكن للحكومة أن تقدم خفضا إضافيا بنسبة 50 في المئة للشخص المدين الذي يمكنه سداد الدين بحلول يونيو المقبل، و30 في المئة لمن يسدد بحلول سبتمبر المقبل، و20 في المئة لمن يسدد بحلول ديسمبر المقبل.