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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

طلعت مصطفى وGo Padel تفتتحان أحدث ملاعب "البادل" بنادي الرحاب

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:35 م
طلعت مصطفى و Go Padel
طلعت مصطفى و Go Padel تفتتحان أحدث ملاعب "البادل"
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افتتحت مجموعة طلعت مصطفي وشركة " Go Padel"، أمس، أحدث ملاعب رياضة " البادل" بنادي الرحاب الرياضي شرق القاهرة.

وفي إطار حرص مجموعة طلعت مصطفي علي استقدام وتوفير كل الألعاب الرياضية لتطوير نادي الرحاب، وقعت المجموعة عقد شراكة مع "Go Padel لافتتاح أحدث ملاعب البادل في النادى. وقام بتوقيع العقد عمر هشام طلعت مصطفى، نائب ‏الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وهشام جمال، العضو المنتدب لشركة Go Padel، بحضور الدكتور نادر شعبان، رئيس قطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفى .

وعقب مراسم التوقيع، قام عمر هشام طلعت ، وعاصم خليفة، رئيس اتحاد البادل، وشريف العريان، أمين عام اللجنة الأوليمبية، بافتتاح ملعب "Go Padel" داخل نادى الرحاب، وهو أكبر وأحدث ملعب للشركة على الإطلاق First Super Panoramic Court، وتم تصميمه وفق أحدث مقاييس ومواصفات اللعبة.

وتتشابه لعبة البادل كثيرًا مع التنس والاسكواش، وارتبطت في بدايتها بالطبقات الارستقراطية، ولكن حاليا انتشرت وتحولت إلى لعبة "شعبية" في كثير من دول أوروبا.

وتتميز لعبة "البادل" بمناسبتها لجميع الأعمار، وتضم المباراة أربعة لاعبين، اثنان لكل فريق ، يتنافسون داخل ملعب به شبكة في المنتصف، ولكن أصغر من ملعب التنس، وزجاج في الخلف مثل ملعب الاسكواش.

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