زعيم المعارضة الفنزويلية يعلن توقيف قيادي من حزبه

أوقفت الشرطة الفنزويلية القيادي في المعارضة جيلبيرتو سوخو، وفق ما أعلن على توتير المعارض خوان غوايدو.واتّهم غوايدو الذي تعتبره الولايات المتحدة ودول أخرى الرئيس الانتقالي لفنزويلا، وحدة خاصة في الشرطة، باعتقال سوخو.وأكد "أنهم لن يوقفونا عن نضالنا"، ولم تؤكد السلطات توقيف المعارض.وجيلبيرتو سوخو هو عضو في حزب الإرادة الشعبية (فولونتداد بوبولار) الذي ينتمي إليه غوايدو، وكان نائبًا في الجمعية الوطنية، أي البرلمان الفنزويلي عندما كان المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، قبل الانتخابات التشريعية التي أُجريت في السادس من ديسمبر.