أستراليا ترفع الحظر عن طائرات «بوينج 737 ماكس»

أعلنت هيئة سلامة الطيران المدني في أستراليا، اليوم الجمعة، عن رفع الحظر المؤقت المفروض على استخدام طائرات بوينج 737 ماكس.وكانت الهيئة أوقفت تحليق هذا الطراز من طائرات بوينج في الأجواء الأسترالية في أعقاب حادثين مأساويين أسفرا عن مقتل 346 شخصا.ووقع الحادث الأول في إندونيسيا في أكتوبر عام 2018، والثاني في إثيوبيا في مارس 2019.وسمح العديد من دول العالم لطائرات بوينج ماكس 737 بالتحليق مجددا في نوفمبر من العام الماضي في أعقاب قرارات حظر بسبب الحادثين.