مصرع سائق توك توك صدمه قطار في العياط

لقي سائق توك توك مصرعه إثر اصطدام قطار به خلال عبوره السكة الحديد بالعياط.كانت قد تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص، صدمه قطار بالعياط.وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سائق توك توك خلال عبوره السكة الحديد، صدمه قطار ما أسفر عن مصرعه في الحال، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.