اليوم.. تدريب الصيادلة على التعامل مع الأمراض المناعية «الجلدية» و«الروماتيزمية»

تنطلق اليوم الجمعة إحدى جلسات التدريب لمجموعة من الصيادلة، الذين يعملون ضمن منظومة التأمين الصحى، لتأهيلهم على التعامل بشكل احترافى مع الأمراض المناعية الجلدية والروماتيزمية، وذلك وفق أحدث الأساليب المتبعة فى علاج الأمراض المناعية الجلدية والروماتيزمية، فى إطار اهتمام الدولة بالرعاية الصحية وانطلاق مشروع التأمين الصحى.ومن المقرر أن يتم هذا التدريب فى اللقاء الذى سيقام، اليوم الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وتنظمه مؤسسة AbbVie، فى إطار المسئولية الاجتماعية والحرص على مشاركة الدولة فى المبادرات الإنسانية، ودعم منظومة التأمين الصحى الشامل التى تستهدف فى المقام الأول حماية صحة المواطنين، وتقديم خدمات طبية متنوعة على أعلى مستوى من الجودة.يشارك فى هذا اللقاء التدريبى للصيادلة الأستاذ الدكتور عادل محمود، رئيس قسم الروماتيزم بجامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور محمود عبد الله، أستاذ أمراض الجلدية بجامعة عين شمس، وبحضور أستاذة الأمراض الروماتيزمية والجلدية، ومديرى إدارة الصيدلة بمستشفيات الشرطة والهيئة العربية للتصنيع والمقاولون العرب ومصر للطيران والتأمين الصحي الشامل، كما يشارك أيضًا الدكتور رأفت يوسف، أستاذ الإدارة، بالحديث عن الجديد فى فنون الإدارة وهو الذى يعرف باسم (سلاسل الإمداد).