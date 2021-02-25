رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل تتوقع إصدار بطاقات التطعيم الأوروبية بحلول الصيف

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:57 م
ميركل
ميركل
وكالات
طباعة
قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل إنها تتوقع إصدار بطاقات التطعيم الأوروبية بحلول الصيف المقبل.

وفي أعقاب قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي عُقِدَتْ عبر الفيديو، قالت ميركل مساء اليوم الخميس إن "التوجيه السياسي هو أن يتم تحقيق هذا الأمر خلال الشهور المقبلة وقد تحدثت عن ثلاثة شهور".

ومن المنتظر أن تتيح هذه البطاقة إمكانية توفير مزايا للملقحين إذا لزم الأمر، وأكدت ميركل أن "الكل أشاروا اليوم إلى أن هذا الأمر لا يمثل قضية في الوقت الراهن نظرا لتدني مستوى التطعيم بين السكان، لكن لابد من الاستعداد لهذا".

في الوقت نفسه، قالت ميركل إن هذا لا يعني أنه لن يتم السماح مستقبلا بالسفر إلا لمن يحمل بطاقة تطعيم، ولم يتم اتخاذ قرارات سياسية بهذا الشأن على الإطلاق.

يذكر أن دولا مثل اليونان وقبرص وبلغاريا والنمسا تحث على تقديم تسهيلات في السفر بالنسبة للملقحين، وكانت اليونان وقبرص قد أبرمتا اتفاقا مع إسرائيل يقضي بالسماح للملقحين ضد كورونا بالسفر.

كما تقدم بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل بولندا ورومانيا مزايا للملقحين منها السماح بدخول أراضيهما.

ولا يزال التوصل إلى اتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي بعيدا، وكل ما اتفقت عليه دول التكتل الـ27 حتى الان هو إصدار شهادات إثبات تطعيم معترف بها بشكل متبادل، ويجري التفكير في إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل التطعيمات ورمز الاستجابة السريعة (كيو آر) للملقحين، غير أن ألمانيا وفرنسا ودولا أخرى لها تحفظات على ربط وثيقة التطعيمات بمزايا لأسباب من بينها أن من غير الواضح ما إذا كان الشخص الملقح يمكنه نقل الفيروس.

موضوعات متعلقة

سارة الأمين: فوجئت بعرض تقرير عني في «مكملين».. و«الإرهابية» اعتادت تشويه مصر

عطل يضرب تطبيق «فيسبوك ماسنجر» عالميًا

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

الصور

image description

محطة صرف الغنيمية تحصل على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة

image description

الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبوالنمرس

image description

الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية للشباب في رصد احتياجات قرى حياة كريمة

image description

جامعة أسيوط: عودة الطلاب تزامنًا مع بدء الدراسة

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

وزير التعليم يعلن خبرا سارا بشأن الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوي

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

وزير التعليم يوضح طريقة احتساب نتيجة الشهادة الإعدادية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

جدول التطعيمات الإجبارية ضد شلل الأطفال

تردد قناة بين سبورت ماكس عبر نايل سات

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

رابط وزارة القوى العاملة 2021 | موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تعلن تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير.. الأحد

طريف شوقي يحاضر حول علم النفس وإدارة الأزمات بـ«الأعلى للثقافة»

«التنسيق الحضاري» يستكمل أعمال تطوير القاهرة الخديوية

«خرج من صالتها كبار نجوم الفن والغناء».. أسرار في حياة بديعة مصابني