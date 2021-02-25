مباحثات بين وزيري الخارجية الأمريكي والسعودي بشأن التحديات الإقليمية

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي اتصالًا هاتفيًا اليوم، من نظيره الأمريكية أنتوني بلينكن.وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومناقشة أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية واس.يذكر أن الخارجية الأمريكية أكدت في وقت سابق أنها متمسكة بعلاقاتها الاستراتيجية مع المملكة ودعمها في مواجهة أي تهديد يستهدف أمنها.