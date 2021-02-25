رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. مناقشة كتاب «فالتر بنيامين.. حياة لم تكتمل» بدار صفصافة

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:01 م
جريدة الدستور
إيمان عادل
طباعة
تستضيف دار صفصافة للنشر حفل مناقشة كتاب (فالتر بنيامين.. حياة لم تكتمل) ترجمة الدكتورة علا عادل، وذلك مساء غد الجمعة 26 فبراير، وسيجري بث الندوة أونلاين على صفحة الدار في تمام السابعة مساءً.

يناقش الكتاب الكاتب والمترجم "أحمد فاروق" والباحث الدكتور "فؤاد حلبوني"، حيث يتناولان أهم النقاط المحورية في حياة فالتر بنيامين والأحداث التي شكلت أفكاره.

والتر بنديكس شونفليس بنيامين (15 يوليو 1892-26 سبتمبر 1940)، فيلسوف يهودي ألماني وناقد ثقافي وكاتب مقالات. يعد مفكرًا انتقائيًا يجمع بين عناصر المثالية الألمانية، والرومانسية، والماركسية الغربية، والتصوف اليهودي. 

قدم «بنيامين» مساهمات دائمة ومؤثرة في النظرية الجمالية، والنقد الأدبي، والمادية التاريخية، وكان مرتبطًا بمدرسة فرانكفورت، وحافظ أيضًا على صداقات متينة مع مفكرين مثل الكاتب المسرحي برتولت بريشت وعالم القبالة غرشوم شوليم، وكان مرتبطًا أيضًا بالمنظرة السياسية والفيلسوفة الألمانية حنة آرنت من خلال زواجها الأول من ابن عم بنيامين، غونثر أندرس.

من أشهر أعمال «بنيامين» مقالات «مهمة المترجم» (1923)، و«العمل الفني في عصر إعادة إنتاجه تقنيًا» (1936)، و«أطروحات فلسفة التاريخ» (1940). اشتمل عمله الرئيسي كناقد أدبي على مقالات عن بودلير، غوته، كافكا، كراوس، ليسكوف، بروست، فالسر، ونظرية الترجمة. قدم أيضًا ترجمات رئيسية إلى الألمانية في قسم لوحات باريسية من كتاب أزهار الشر لبودلير، وأجزاء من رواية البحث عن الزمن المفقود لبراوست. في عام 1940، في سن 48، انتحر بنيامين في بورتبو على الحدود الفرنسية الإسبانية أثناء محاولته الهروب من غزو الفيرماخت. على الرغم من أن الإشادة الشعبية استعصت عليه خلال حياته، أكسبت العقود- التي تلت وفاته- أعماله شهرة بعد وفاته.

موضوعات متعلقة

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

حقيقة معاقبة الزوج بالحبس حال إخفاء «الزيجة الثانية»

وفاة رجل الأعمال حسين صبور

تطورات جديدة في الحالة الصحية ليوسف شعبان

الصور

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد المعامل العلمية والبحثية

image description

مشاركة عربية ودولية في مؤتمر جامعة أسيوط لعلاج الأورام

image description

نائب رئيس هيئة الطرق يتفقد أعمال الرصف بميادين أسيوط

image description

ضبط 537 مخالفة تموينية بدمياط

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

الأكثر قراءة

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

حقيقة تغيير مجموع درجات الثانوية العامة لوجود أكثر من فرصة امتحانية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

مدير «الذكاء الصناعي» بجامعة الإمارات: الروبوتات تدعم البشر في الأزمات

غرامة 540 دولارًا فى حق بروس سبرينغستين لتناوله الكحول فى متنزه أمريكى

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «الحب2»
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
المزيد

الثقافة

صدور النسخة المترجمة من رواية «أحلام القيامة» التي تنبأت بكورونا

صدور الترجمة اليابانية لرواية أحمد سعداوي «فرانكشتاين في بغداد»

«الصبار» من منظور جمالي في المعرض الأحدث للفنان محمد عبلة

غدًا.. مناقشة كتاب «فالتر بنيامين.. حياة لم تكتمل» بدار صفصافة