غدًا.. مناقشة كتاب «فالتر بنيامين.. حياة لم تكتمل» بدار صفصافة





قدم «بنيامين» مساهمات دائمة ومؤثرة في النظرية الجمالية، والنقد الأدبي، والمادية التاريخية، وكان مرتبطًا بمدرسة فرانكفورت، وحافظ أيضًا على صداقات متينة مع مفكرين مثل الكاتب المسرحي برتولت بريشت وعالم القبالة غرشوم شوليم، وكان مرتبطًا أيضًا بالمنظرة السياسية والفيلسوفة الألمانية حنة آرنت من خلال زواجها الأول من ابن عم بنيامين، غونثر أندرس.



من أشهر أعمال «بنيامين» مقالات «مهمة المترجم» (1923)، و«العمل الفني في عصر إعادة إنتاجه تقنيًا» (1936)، و«أطروحات فلسفة التاريخ» (1940). اشتمل عمله الرئيسي كناقد أدبي على مقالات عن بودلير، غوته، كافكا، كراوس، ليسكوف، بروست، فالسر، ونظرية الترجمة. قدم أيضًا ترجمات رئيسية إلى الألمانية في قسم لوحات باريسية من كتاب أزهار الشر لبودلير، وأجزاء من رواية البحث عن الزمن المفقود لبراوست. في عام 1940، في سن 48، انتحر بنيامين في بورتبو على الحدود الفرنسية الإسبانية أثناء محاولته الهروب من غزو الفيرماخت. على الرغم من أن الإشادة الشعبية استعصت عليه خلال حياته، أكسبت العقود- التي تلت وفاته- أعماله شهرة بعد وفاته.

تستضيف دار صفصافة للنشر حفل مناقشة كتاب (فالتر بنيامين.. حياة لم تكتمل) ترجمة الدكتورة علا عادل، وذلك مساء غد الجمعة 26 فبراير، وسيجري بث الندوة أونلاين على صفحة الدار في تمام السابعة مساءً.يناقش الكتاب الكاتب والمترجم "أحمد فاروق" والباحث الدكتور "فؤاد حلبوني"، حيث يتناولان أهم النقاط المحورية في حياة فالتر بنيامين والأحداث التي شكلت أفكاره.والتر بنديكس شونفليس بنيامين (15 يوليو 1892-26 سبتمبر 1940)، فيلسوف يهودي ألماني وناقد ثقافي وكاتب مقالات. يعد مفكرًا انتقائيًا يجمع بين عناصر المثالية الألمانية، والرومانسية، والماركسية الغربية، والتصوف اليهودي.