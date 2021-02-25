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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد المعامل العلمية والبحثية

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:58 م
الدكتورة مها غانم
الدكتورة مها غانم
أسيوط_محمد أبوشادي:
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ترأست الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماع لجنة المختبرات والأجهزة العلمية والمنعقد في معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية، وذلك لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة لمسابقة يوم التميز المعملي لاختيار أفضل المعامل الطلابية والبحثية والخدمية ذات الطابع الخاص والمعامل المعتمدة بالكليات على مستوى الجامعة.

جاء ذلك بحضور كلًا من الدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة، والدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، والدكتورة أسماء عبد الناصر عميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، والدكتور عبد الرحمن عبد المنعم  الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم والمشرف على قسم تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، والدكتور أحمد محمد عبد المولي عميد كلية الصيدلة، والدكتور عبد الحميد ابو العدب درويش عميد كلية العلوم، والدكتور سامي عبد الرحمن عميد معهد جنوب مصر للأورام، والدكتور سعد زكى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو محمد عبد الفتاح وكيل معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزئية لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ محمود سيد بخيت أمين عام الجامعة.

كما تم عمل جولة تفقدية للمعامل العلمية والبحثية بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية والتي شملت تفقد معمل استخلاص الأحماض النووية والبروتينات والمصمم لاستقبال وأخذ العينات من مصادرها المختلفة للحصول على الحامض النووي DNA  RNA أو البروتينات وتحديد تركيزها ونقاوتها وكذلك معمل البلمرة المتسلسل ومعمل الفصل الكهربائي والذي يتم فيه الفصل الكهربائي للحمض النووي والبروتينات لتحليل الأنواع المختلفة من الجنيات وكذلك معمل البلمرة المتسلسل ذو الوقت الحقيقي وتتابع الحامض النووي DNA Sequencer والذي أصبح لا غنى عنه لفروع البحث العلمي والاستفادة منه فى العديد من المجالات التطبيقية مثل التشخيص والتكنولوجيا الحيوية والبيولوجيا والطب الشرعي والتعرف على الجينوم البشرى والحيواني والنباتي والجراثيم، بالإضافة إلى تحور الجينات وتفقد معمل الميكروبيولوجى ومعمل زراعة الأنسجة والخلايا الجزعية وغرف التبريد.

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