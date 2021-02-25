نوال الزغبي تهنئ الكويت بعيدها الوطني عبر «تويتر»

هنأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي دولة الكويت بعيدها الوطني، اليوم الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر".وكتبت نوال الزغبي، من خلال حسابها الشخصي "تويتر": "دايمة الفرحة إنشالله بهالبلد، وكل عام ودولة الكويت بخير #العيد_الوطني_الكويتي".يذكر أن آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي ألبوم "كده باي"، الذي يضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة.