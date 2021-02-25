نوال الزغبي تهنئ الكويت بعيدها الوطني عبر «تويتر»
الخميس 25/فبراير/2021 - 11:48 ص
هبه محمدطباعة
هنأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي دولة الكويت بعيدها الوطني، اليوم الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر".
وكتبت نوال الزغبي، من خلال حسابها الشخصي "تويتر": "دايمة الفرحة إنشالله بهالبلد، وكل عام ودولة الكويت بخير #العيد_الوطني_الكويتي".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي ألبوم "كده باي"، الذي يضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة.
وكتبت نوال الزغبي، من خلال حسابها الشخصي "تويتر": "دايمة الفرحة إنشالله بهالبلد، وكل عام ودولة الكويت بخير #العيد_الوطني_الكويتي".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي ألبوم "كده باي"، الذي يضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة.