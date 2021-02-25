نائب رئيس هيئة الطرق يتفقد أعمال الرصف بميادين أسيوط

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المهندس سامي فرج نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، لمناقشة الموقف التنفيذي لخطة الرصف التي تنفذها الهيئة بمدن وأحياء ومراكز المحافظة، وبخاصة مشروعات الخطة الاستثمارية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبحث سبل الإسراع في تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المحددة والتأكيد على مراعاة معايير الجودة في التنفيذ.جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس نصر طبيخ مدير عام المنطقة السابعة للطرق والكبارى، والمهندسة فيفي شوقي مدير مديرية الطرق، ومحمد بشير رئيس حي غرب، وأيمن محروس رئيس حي شرق، والمهندسة غادة هاشم مدير إدارة التخطيط بالمحافظة.وأشار المحافظ، إلى أنه تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 20202021 والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات.كما تفقد محافظ أسيوط يرافقه نائب رئيس هيئة الطرق أعمال الرصف والتطوير التي تم تنفيذها ببعض شوارع وميادين حي شرق وغرب ضمن خطة رد الشيء لأصله والخطة الاستثمارية التي تنفذها الهيئة القومية للطرق بالتنسيق مع المحافظة لتسهيل الحركة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تفقدا أعمال الرصف التي تتم بشارع أحمد حسن الباقوري المجاور للترعة الابراهيمية وعزبة السجن، ثم استكمل جولته بتفقد أعمال الرصف التي تمت بشارع المدينة الجامعية لجامعة أسيوط ومعدلات التنفيذ وجودة الأعمال.وشدد فرج، على ضرورة استكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية للطرق مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة ومراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين حالة الشوارع وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.