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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. نظر دعوى فرض الحراسة على «الأطباء»

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:43 ص
الأطباء
الأطباء
نجلاء رفاعي
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تنظر اليوم الخميس، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، الدعوى رقم 289 لسنة 2020 والتي تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.

وجاء في صحيفة الدعوى المرفوعة من الصيدلي هاني سامح، والمحامي بالنقض صلاح بخيت، أن أفراد الشعب يعانون في ظل جائحة كورونا والحرب ضدها من أفعال ارتكبتها نقابة الأطباء، تشكل جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي للمواطن، وتعصف بالمريض، كان منها النهج الإثاري المحرض ضد الدولة، وتوجيه أوامر لشباب الأطباء (وعددهم يقارب السبعة آلاف طبيب) بالامتناع عن العمل والخدمة، في الحرب ضد كورونا بما تسبب في أزمات نقص الأطباء وقلة الكوادر الطبية.

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