السماح لـ20 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 45 لسنة 2021، متضمنا السماح لـ 20 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية.ونشر القرار فى الجريدة الرسمية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون رقم 26 لسنة 1975.