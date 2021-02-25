«المصيلحي» يتفقد عددا من المشروعات التموينية بأسوان اليوم

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الهدف من جولاته المستمرة بالمحافظات هو الوقوف على ما تم من إنجازه في قطاعات الوزارة بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان له، إن جولته بمحافظة أسوان اليوم، سوف تشمل عدد كبير من المشروعات التموينية منها زيارة مصنع سكر ادفو، للاطمئنان على عمليات التطوير الموجودة به وكذلك عمليات إنتاج السكر بشقيه البنجر وقصب السكر.كما تشمل الجولة والتي يرافقه فيها اللواء شرف عطية محافظ أسوان، تفقد مطحن ادفو وصومعة ادفو، وتفقد هايبر الشيخ هارون والذي تبلغ مساحته 754 متر وبه ثلاجات تجميد، وكذلك هايبر العقاد والذي تبلغ مساحته 370 متر بالمدينة، ثم مخزن الجملة بالشيخ هارون والبالغ مساحته 920 متر للاطمئنان على ما تم به من تطوير وميكنة للتأكد من ضبط المنظومة، وضبط الوارد والصادر السلعي والأرصدة ايضًا.وقال الدكتور محمد عاطف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، أن هناك تطوير كبير بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة تمتد من القاهرة وحتى أسوان، وأكد على ميكنة جميع مخازن الجملة التابعة للشركة والتي يصل عددها إلى 699 مخزن جملة.يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية قام بعدد كبير من الجولات الميدانية في الشهرين الماضيين شملت محافظات (بورسعيد – السويس – الإسماعيلية – الإسكندرية – القليوبية – الأقصر - المنيا) واليوم أسوان.