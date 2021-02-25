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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يلغى قرار لترامب بحظر دخول فئات أجنبية لأمريكا

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:48 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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ألغى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمرًا صدر عن سلفه، دونالد ترامب، يفرض حظرا على دخول عدد من فئات الأجانب إلى الولايات المتحدة.

وذكر بايدن، في أمر أصدره مساء الأربعاء، أنه يسحب إعلان ترامب المؤرخ بـ22 أبريل والخاص بـ"تعليق دخول المهاجرين الذين يمثلون خطرا لسوق العمال في الولايات المتحدة خلال فترة إحياء الاقتصاد عقب تفشي فيروس كورونا المستجد"، مشددا على أن هذا الإجراء "لا يخدم المصالح الأمريكية".

واعتبر بايدن أنه "على عكس ذلك، هذا الإعلان يضر الولايات المتحدة، بما في ذلك عن طريق منع أفراد بعض عائلات المواطنين الأمريكيين والحاصلين على صفة المقيمين الدائمين الشرعيين من لم شملهم".

كما شدد بايدن على أن أمر ترامب "يضر قطاعات الاقتصاد الأمريكي التي تستفيد من مواهب من كل أنحاء العالم"، مضيفا أن هذا الإجراء منع كذلك الأشخاص الذين فازوا ببطاقات خضراء منحتهم حقوق الإقامة الدائمة وتأشيرات الهجرة في قرعة 2020 من دخول الولايات المتحدة.

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