رئيس لبنان يطالب خارجية بلاده بمتابعة تسرب النفط من إسرائيل

وقال عون: "التقارير الواردة حول التسرب النفطي الذي أصاب الشواطئ في الأراضي المحتلة ومدى تأثيره السلبي على الساحل اللبناني، لا سيما أن المعلومات أشارت إلى تمدد التسرب إلى أكثر من 160 كيلومترا من الشواطئ المحتلة"، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، الأربعاء.



واتصل عون بوزير الأشغال العامة والنقل، ميشال نجار، الذي أعلمه بأنه أوعز إلى المديرية العامة للنقل البري والبحري، متابعة هذا الموضوع لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة.



يذكر أن المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان كان قد أعلن، منذ يومين، أن الفرق العلمية في المجلس باشرت بالتنسيق مع بلدية صور جنوب لبنان والهيئات البيئية في المنطقة بأخذ العينات من شاطئ مدينة صور، لمتابعة التسرب النفطي من باخرة إسرائيلية، والذي وصل إلى الشواطئ اللبنانية في الجنوب، تمهيدا لتحليلها.

طلب الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، متابعة مسألة تسرب النفط من الشواطئ الإسرائيلية إلى الشواطئ اللبنانية جنوبالبلاد، مع الأمم المتحدة والجهات الدولية.