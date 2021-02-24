رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس لبنان يطالب خارجية بلاده بمتابعة تسرب النفط من إسرائيل

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:10 م
ميشال عون
ميشال عون
وكالات
طباعة
طلب الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، متابعة مسألة تسرب النفط من الشواطئ الإسرائيلية إلى الشواطئ اللبنانية جنوب
البلاد، مع الأمم المتحدة والجهات الدولية.

وقال عون: "التقارير الواردة حول التسرب النفطي الذي أصاب الشواطئ في الأراضي المحتلة ومدى تأثيره السلبي على الساحل اللبناني، لا سيما أن المعلومات أشارت إلى تمدد التسرب إلى أكثر من 160 كيلومترا من الشواطئ المحتلة"، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، الأربعاء.

واتصل عون بوزير الأشغال العامة والنقل، ميشال نجار، الذي أعلمه بأنه أوعز إلى المديرية العامة للنقل البري والبحري، متابعة هذا الموضوع لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة.

يذكر أن المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان كان قد أعلن، منذ يومين، أن الفرق العلمية في المجلس باشرت بالتنسيق مع بلدية صور جنوب لبنان والهيئات البيئية في المنطقة بأخذ العينات من شاطئ مدينة صور، لمتابعة التسرب النفطي من باخرة إسرائيلية، والذي وصل إلى الشواطئ اللبنانية في الجنوب، تمهيدا لتحليلها.

موضوعات متعلقة

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

«وقفوا لالتقاط الصور».. تفاصيل دهس 3 شباب أسفل عجلات قطار بالإسماعيلية

تشييع جثامين 5 من ضحايا مركب كينج مريوط

الأعلى للجامعات: مد العام الدراسى 3 أسابيع «مبدئيًا»

الصور

image description

«حماية الشواطئ» تنهي صيانة منطقة اللسان بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات التطوير بمدينتي كفر سعد وميت أبو غالب

image description

ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

image description

«مابنبعش سحر».. حجاب المحبة والقبول بشكل غير مألوف في معرض ديارنا

image description

سفير الفلبين يزور مزارع المانجو والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

حقيقة معاقبة الزوج بالحبس حال إخفاء «الزيجة الثانية»

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

«الأعلى للجامعات الخاصة» يؤكد تطبيق نظام التعليم الهجين

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

صانعو القهوة يجذبون الأنظار خلال بطولة «فنون اللاتيه» بالإمارات

نماذج امتحانات الصف الثاني الاعدادي الموحدة للترم الأول 2021

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

أيام زمان

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

«محمولًا على محفة المريض».. كيف دخل صلاح جاهين عالم الفن؟

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

وزير الثقافة: مسرح المواجهة والتجوال حلم تحول لحقيقة

بدء مناقشة كتاب «دعاة عصر السادات» لـ وائل لطفي

«العمارة.. مبحث إنساني» ندوة في بيت المعمار المصري

«محاط بالجوارى وتزوج 4 نساء بالجزائر».. الوجه الآخر لـ ابن بطوطة