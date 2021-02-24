بروتوكول تعاون بين معهد بحوث البترول ووكالة الفضاء المصرية

وقع معهد بحوث البترول المصري، اليوم، بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية تحقيق التعاون والتكامل بين المعاهد البحثية ومؤسسات الدولة المختلفة.يأتي ذلك في إطار تكامل الجهود والتعاون العلمي لإثراء مجال التطبيقات والمشروعات البترولية وتبادل الخبرات في مجال الفضاء بما يخدم مجال الأبحاث البترولية.وقع البروتوكول الدكتور ياسر مصطفى مدير المعهد والدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي للوكالة، وبحضور الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة، ورؤوساء الاقسام البحثية بالمعهد.وأوضح «مصطفى» أن هذا البروتوكول شمل العديد من المجالات، كالتعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالمجالات التي تخدم كلا الطرفين، والاستفادة من الإمكانيات المعملية والفنية الموجودة لدى الطرفين، وعقد دورات تدريبة، وورش عمل وندوات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما يشمل البروتوكول، التعاون في كافة المراحل البحثية بدءا من وضع الفكرة وإعداد التصميم وحتى مرحلة التنفيذ والتطبيق العملي.كما أعرب "القوصي" خلال الاجتماع عن سعادته بهذا التعاون، واستعرض خلال اللقاء مهام الأقسام المختلفة وما تم إنجازه من أعمال، موضحًا أن مصر في الفترة الأخيرة قطعت شوطا كبيرا في مجال الأقمار الصناعية وتمتلك حاليا خمسة أقمار صناعية في مدارات مختلفة في الفضاء.وأشار "القوصي" إلى نجاح مصر في تصميم وتصنيع الأقمار من نوع (كيوب سات) وتم إطلاق قمرين منهما عام 2019 بتصميم وتنفيذ مصري بواسطة الكوادر الفنية بالوكالة دون الاستعانة بأي خبرة أجنبية.وقام الوفد بجولة تفقدية لمبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية ومعمل الحمولة الفضائية، ومعمل النموذج الهندسي والغرفة الحرارية.