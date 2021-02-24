صانعو القهوة يجذبون الأنظار خلال بطولة «فنون اللاتيه» بالإمارات

جذب صانعو القهوة الأضواء خلال بطولة (فنون اللاتيه)، التي انطلقت على هامش فعاليات معرض (جلفود 2021)، منصة التوريد العالمية الرائدة وأول فعالية مباشرة تُقام في قطاع الأغذية والمشروبات منذ قرابة 12 شهرا بالإمارات.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء أن البطولة تعد واحدة من أبرز المنافسات المحلية والدولية في مجال فنون تحضير اللاتيه، موضحة أنها تعتمد على تصنيف الخبراء المشاركين وفقا لخمسة مستويات من الأبيض وصولا للأسود.وشهد اليوم الرابع من المعرض منافسات بين أصحاب التصنيف الأبيض والبرتقالي، بينما تنطلق المنافسة بين حاملي الحزام الأخضر والأحمر والأسود في اليوم الخامس من المعرض غدا الخميس.وسيحظى الفائزون بالتصنيفات الأخضر والوالأسود بفرصة تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في بطولة العالم لفن تحضير اللاتيه.يشار إلى أن المشاركين في المنافشة يلتزمون بمجموعة صارمة من القواعد، حيث يتوجب عليهم إحضار أكواب الحليب الخاصة بهم بينما تتوزع الفناجين اللازمة لرسم الأشكال الفنية على ثلاثة أنواع (الاسبريسو والكابوتشينو والكابوتشينو بالحجم الكبير)، وقد تم اختيارها من قبل منظمة بطولة (فنون اللاتيه) خصيصًا للاستخدام ضمن المنافسات.. ويُمكن اقتراح كل شكل أو تصميم وطرحه ضمن المنافسات في الفنجان نفسه لمرة واحدة فقط، ما يعني أنه من الممكن إعادة استخدام الشكل أو التصميم ذاته مرة أخرى ولكن في فنجان من حجم مختلف