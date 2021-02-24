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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 7 سنوات للفنانة عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:04 م
عبير بيبرس
عبير بيبرس
عادل عبد العال
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قضت الدائرة 5 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة الفنانة عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها عمدًا بقطعة زجاج بالسجن المشدد 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز توني وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وأيمن عبدالرازق وأمانة سر ممدوح غريب.

تعود بداية الواقعة إلى ورود بلاغ من والد المجنى عليه يحمل رقم 5598 لسنة 2020 لإدارة البحث الجنائى بالقاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم، مدير إدارة البحث الجنائى، مفاده وفاة نجله عمرو سيد سيد عبدالله، 42 سنة، صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله «عبير وهبة نجيب زكي» الشهيرة بـ«عبير بيبرس»، 35 سنة، وتعمل ممثلة بقتله.

وانتقل ضابط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المُبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة نجله تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم، واتهمها بالاستيلاء على 2 مليون جنيه كانت بحوزة المجنى عليه.

وقالت عبير بيبرس إنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة وسقط الزوج على زجاج مكسور بغرفة النوم، فحاولت إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة.

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