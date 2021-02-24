محمد المنفي يتعهد بطرد المرتزقة من ليبيا
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:57 م
محمد عمرطباعة
أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي في ليبيا، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تشهد حروبًا بين أبنائها بعد اليوم متعهدا بطرد المرتزقة بعد أن عاثوا في ليبيا فسادا.
وقال المنفي في تصريحات مساء اليوم إن الشفافية والمصداقية تتطلب أن يطلع الشعب على مجريات الأمور وما وراء الكواليس.
وأضاف: "نحن نعمل مع الخيرين من نواب ومجلس الدولة وبعض الوطنيين لاعتماد الحكومة، وليكون عملنا بشكل رسمي ونستطيع التحرك والعمل دون عراقيل، ونقطع الطريق على الفاسدين والمعرقلين والطامحين للسلطة بالإبتزاز والقوة".
وشدد المنفي أن الحكومة الجديدة لن تكون حكومة إبتزاز من قِبل بعض المسئولين، داعيا الجميع لتحكيم صوت العقل.
واختتم تصريحه قائلا: "الوطن والمواطن ينتظر منا توفير أبسط حقوقه ويعيش أزمات خانقة علينا التكاتف والتعاون لحلحلتها، ونحن لن نتخلى عن مسئوليتنا التاريخية".
وقال المنفي في تصريحات مساء اليوم إن الشفافية والمصداقية تتطلب أن يطلع الشعب على مجريات الأمور وما وراء الكواليس.
وأضاف: "نحن نعمل مع الخيرين من نواب ومجلس الدولة وبعض الوطنيين لاعتماد الحكومة، وليكون عملنا بشكل رسمي ونستطيع التحرك والعمل دون عراقيل، ونقطع الطريق على الفاسدين والمعرقلين والطامحين للسلطة بالإبتزاز والقوة".
وشدد المنفي أن الحكومة الجديدة لن تكون حكومة إبتزاز من قِبل بعض المسئولين، داعيا الجميع لتحكيم صوت العقل.
واختتم تصريحه قائلا: "الوطن والمواطن ينتظر منا توفير أبسط حقوقه ويعيش أزمات خانقة علينا التكاتف والتعاون لحلحلتها، ونحن لن نتخلى عن مسئوليتنا التاريخية".