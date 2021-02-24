السجن 10 سنوات للعقل المدبر لتنظيم «داعش» في ألمانيا

أصدرت محكمة ألمانية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 10 سنوات ونصف السنة على عراقي يكنى بـ"أبو ولاء"، الذي جرى وصفُه بـ"العقل المدبر" لتنظيم داعش الإرهابي في البلد الأوروبي.وفي ختام محاكمة طويلة استمرت ثلاث سنوات، أدين الرجل الذي يبلغ 37 عاما، ووصل إلى ألمانيا في 2001، بالانتماء إلى منظمة إرهابية وتمويل الإرهاب والمساعدة في التحضير لأعمال عنيفة، بحسب ما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.وكان "أبو ولاء" متهما بتجنيد الشباب وإرسالهم من أجل القتال في سوريا والعراق إلى جانب جماعات متطرفة.ووصل الرجل إلى ألمانيا طالبا للجوء في عام 2001، وتم اعتقاله في نوفمبر 2016 بعد تحقيق استخباراتي داخلي مطول في ألمانيا.