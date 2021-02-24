مقاتلات تركية تشن غارات على سفوح جبال قنديل في كردستان العراق

شنت مقاتلات تركية اليوم الأربعاء، غارات على سفوح جبال قنديل في إقليم كردستان العراق، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية.وواصلت تركيا عدوانها على المناطق الواقعة في شمال العراق، حيث قصف سلاح الجو التركي قرية بازي في ناحية آميدية في باشور بإقليم كردستان في شمال العراق.ونفذت الطائرات الحربية التركية غارتين جويتين على القرية، فيما لم ترد أي معلومات أخرى حول القصف التركي ونتائجه، وفقا لما أوردته وكالة "هاور نيوز".وعادت تركيا لشن عدوانا جديدا على الأراضي العراقية أمس الثلاثاء، بعد قصفها لقريتين في محافظة دهوك الواقعة بإقليم كردستان شمال البلاد.